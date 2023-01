Adryelson é zagueiro titular do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Adryelson é zagueiro titular do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2023 21:50

Recuperado de lesão, Adryelson estreou na temporada e ajudou o Botafogo a conquistar a vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, nesta quinta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista à "CazéTV" ao fim do jogo, o zagueiro comemorou o resultado e parabenizou a equipe pelo desempenho.

"Grande vitória, graças a Deus. Toda a equipe está de parabéns. Tive uma recuperação muito boa para estar 100% para esse jogo. Deu tudo certo, joguei os 90 minutos e joguei bem. Agora é descansar para o clássico", disse o zagueiro.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos seis pontos conquistados e aparece na quinta colocação. Em busca de entrar no G4, o Alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã.

"Estamos bem. Estamos 100% focados. Estamos focados para ganhar o Carioca. Temos que continuar trabalhando nessa pegada, porque temos muitas coisas para conquistar esse ano", completou Adryelson.