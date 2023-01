Lucas Piazon anotou uma assistência contra o Madureira - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Piazon anotou uma assistência contra o MadureiraVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2023 23:47

Alvo de críticas de torcedores nos últimos jogos, Lucas Piazon foi um dos grandes destaques da vitória do Botafogo sobre o Madureira por 2 a 0 nesta quinta-feira (26). O meia foi o autor da assistência no gol de Gabriel e protagonizou bons lances, sendo até aplaudido por torcedores.

Na entrevista pós-jogo, Piazon acabou desabafando sobre as críticas, principalmente no início de sua trajetória no alvinegro. No entanto, Lucas afirmou que tem o apoio e que segue trabalhando para fazer o seu melhor.

"É um pouco chato às vezes, na verdade, mas hoje alguns me cobraram e me aplaudiram. Às vezes a gente escuta ali no campo. No começo, eu fui muito cobrado, nos primeiros meses, mas continuo trabalhando. Tenho o apoio do grupo e da comissão e vou continuar fazendo o meu melhor", afirmou.

Com contrato até junho, Piazon não garantiu sua permanência no Glorioso, mas afirmou que gosta do ambiente e dos companheiros, e que é feliz vestindo a camisa do Botafogo.

"Eu gosto daqui, gosto dos meus companheiros, do ambiente. Nossa rotina é legal e feliz, e eu me sinto bem. Depende de muitos outros fatores, mas eu posso dizer que eu sou feliz aqui", completou.