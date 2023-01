Festa da torcida do Botafogo nas arquibancadas - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/01/2023 18:00

O Botafogo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Nova Iguaçu, que acontecerá às 19h da próxima quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. Por ora, apenas quem é sócio Camisa 7 pode fazer o check-in.

A venda para o público, por sua vez, começa neste sábado pelo site www.botafogo.com.br/ingresso e na terça-feira pelos postos físicos.

VEJA TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO BOTAFOGO

BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU