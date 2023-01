Segovia fez estreia pelo Botafogo contra o Madureira, no Campeonato Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Segovia fez estreia pelo Botafogo contra o Madureira, no Campeonato CariocaVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/01/2023 15:14

Anunciado no dia 11 de janeiro, Segovia estreou pelo Botafogo 15 dias depois, na vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, na quinta-feira (26) pelo Campeonato Carioca. O zagueiro equatoriano, uma das três contratações para a temporada até o momento, teve a atuação aprovada pelo técnico Luís Castro.

"Segovia teve períodos bons e outros não tão bons. Andou com a equipe. Fez parte de uma linha alta, controlou a profundidade. Ganhou e perdeu duelos aéreos, errou um ou outro passe, mas acertou muitos. Fez o que tinha que ter feito e com muita dedicação. Esse é um dos fatores que eu gosto muito de ver em campo nos jogadores, que é o foco", avaliou o treinador.



Como o Botafogo utilizou os reservas, para que os titulares joguem o clássico com o Fluminense no domingo (29), o zagueiro equatoriano teve a chance de estrear. Segundo números do site de estatísticas Footstats, ele foi o jogador que deu mais passes (42) na partida, não cometeu falta e não perdeu a bola.



Ele ainda teve dois desarmes certos (e um errado) e seis rebatidas. Por outro lado, tentou quatro lançamentos e errou três deles.



"Estreia pelo Botafogo. Feliz pela vitória, vamos por mais. Esse time merece grandes coisas", postou Segovia nas redes sociais.