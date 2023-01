Erison em ação pelo Estoril, de Portugal - Reprodução

Erison em ação pelo Estoril, de PortugalReprodução

Publicado 27/01/2023 18:35

Rio - O São Paulo está perto de acertar a contratação do atacante Erison, do Botafogo. Após o Coritiba tentar atravessar o negócio, o time paulista intensificou as conversas nos últimos dias e contou com a vontade do jogador para encaminhar um desfecho positivo em reunião nesta sexta-feira. A informação é do site "GE".

Inicialmente, a proposta do São Paulo era perdoar dívidas antigas do Botafogo, envolvendo as contratações do atacante Henrique Almeida, o meia Tchê Tchê e o goleiro Lucas Perri, o que foi negado. Na última terça, o Glorioso fez uma contraproposta ao São Paulo para negociar Erison, que foi descartada pelos paulistas. No entanto, mostrou que o Glorioso estava flexível em relação ao negócio, já que pediu um valor inferior ao que foi oferecido pelo Coritiba.

A expectativa é de que Botafogo e São Paulo se acertem nos próximos dias. O Glorioso ainda busca um reserva para Tiquinho Soares, mas não vê o "El Toro" com essas características e, por isso, não se opõe a negociá-lo.