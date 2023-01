Luís Castro colocará força máxima no clássico contra o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/01/2023 11:28

Rio - O Botafogo se concentra para encarar seu primeiro teste mais desafiador na temporada de 2023. Prestes ao técnico Luís Castro lançar força máxima no domingo (29), no clássico diante do Fluminense, o Alvinegro tenta comprovar que o planejamento minucioso para 2023 está em um bom caminho.

O grupo principal do Glorioso só iniciou sua pré-temporada no dia 9. Em meio à dedicação nos treinos, a equipe de jovens gradativamente foi recebendo reforços de quem está em alta com o técnico Luís Castro.

Em suas primeiras atuações, nomes como Lucas Perri, Victor Cuesta e Adryelson reforçaram a confiança do treinador. Além disso, houve brecha para que Gabriel Pires, Danilo Barbosa e Patrick de Paula tivessem bons momentos e Gustavo Sauer conseguiu a oportunidade de deslanchar com suas investidas.

Segovia indicou ser uma opção confiável para o setor defensivo. Há também espaço para jogadores como Luis Henrique e Matheus Nascimento se firmarem como boas alternativas.

O treinador Luís Castro renova esperança para que nomes como Gatito, Adryelson, Marçal, Tchê Tchê e Tiquinho Soares contribuam ainda mais para o elenco evoluir. Nesta rodagem que vem promovendo no Botafogo, o comandante luta para que todos consigam se sobressair.

Outro desafio que passa pelos botafoguenses é em relação a entrosamento. Após toda uma pré-temporada, o Botafogo tem a missão de mostrar no Clássico Vovô que os seus atletas têm condições de se adequar e trazer novas opções para surpreender rivais também de qualidade, como é o Fluminense.

A caminho de encarar um Tricolor das Laranjeiras que exige mais força e atenção, o Alvinegro luta para sinalizar que seu planejamento está em um rumo certo para ter uma temporada com potencial de evolução e disputa por títulos. Não basta levar a campo sua força máxima, e sim comprovar que pode se impor ao máximo diante de um adversário que também vem com fôlego para buscar os três pontos.

Fluminense e Botafogo medem forças às 18h de domingo (29), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.