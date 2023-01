Torcida do Botafogo marcou presença na partida entre Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Carioca no Estádio Maracanã. neste Domingo (29). - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2023 20:27

O Botafogo usou as redes sociais para provocar o rival Fluminense logo após a vitória por 1 a 0, neste domingo (29), pelo Campeonato Carioca. A provocação foi feita no perfil oficial do clube no Twitter, logo após o fim da partida.



Com um rápido texto repleto de ironias, o perfil oficial do alvinegro destacou a letra C em todas as palavras que a mesma foi utilizada, referenciando o ano de 1999 do Tricolor na terceira e então última divisão do futebol brasileiro. Além disso, o Botafogo ainda brincou com o histórico do Fluminense em competições internacionais.

"Gostaríamos de realizar todas as postagens em inglês a partir de agora. Entretanto, temos o ConheCimento da falta de experiênCia internaCional de nosso adversário. Então, vamos faCilitar e Cguir no português. Afinal, é um voCabulário que estão mais aCostumados. O que CÊS aCham?", provoca o clube.



A provocação alvinegra acaba respondendo o Fluminense meses depois do Tricolor ter brincado nas redes sociais, em junho de 2022, após ter vencido o Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube fez uma série de postagens em inglês para provocar o rival e seu investidor John Textor, citando que o rival 'é um 'belo bairro'.



Fluminense e Botafogo se enfrentaram neste domingo (29), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Alvinegro acabou vencendo a partida por 1 a 0, com gol do atacante Victor Sá, marcado no início do segundo tempo. A partida ainda contou com o pênalti perdido de Calegari, defendido pelo goleiro Lucas Perri.