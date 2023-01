Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2023

A torcida do Botafogo se irritou com a saída do jovem Jeffinho, que acertou sua ida por empréstimo para o Lyon, time de John Textor. No entanto, os valores envolvidos na transação devem acalmar os ânimos. O atacante de 23 anos pode render cerca de R$ 82,6 milhões aos cofres alvinegros caso a opção de compra seja exercida no fim do empréstimo. A informação é do "ge" e foi confirmada pelo O Dia.

Para selar o empréstimo de Jeffinho até o fim da temporada europeia, em junho, o Lyon irá desembolsar cerca de 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões) pela negociação. Ao fim do vínculo, o clube francês, recentemente adquirido por John Textor, terá a opção de comprar o jogador por mais 10 milhões de euros (R$ 55,1 milhões). Caso aconteça, o Botafogo receberia cerca de R$ 82,6 milhões no total.

Em declaração ao "ge", John Textor justificou a negociação de Jeffinho, afirmando que os valores envolvidos na transação possibilita o Botafogo 'comprar 10 jogadores que vão acreditar que serão tão bem tratados quanto ele'.

"Podemos usar o dinheiro para comprar 10 jogadores que vão acreditar que serão tão bem tratados quanto ele. Lamento que essa decisão, a curto prazo, machuque os torcedores, mas é assim que se monta times campeões", afirmou.

Jeffinho chega por indicação de John Textor para suprir a saída do brasileiro Tetê, que deixou o Lyon e acertou com o Leicester, do Campeonato Inglês. Caso o clube francês decida não exercer a opção de compra, o brasileiro retornará ao Glorioso no segundo semestre de 2023.