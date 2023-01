John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, recebeu críticas da torcida - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 29/01/2023 10:43

A torcida do Botafogo não engoliu o empréstimo com opção de compra de Jeffinho ao Lyon e criticou bastante John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo e que recentemente adquiriu o clube francês. Após as críticas, o empresário americano se defendeu ao explicar que optou pela decisão pensando a longo prazo.



"Podemos usar o dinheiro para comprar 10 jogadores que vão acreditar que serão tão bem tratados quanto ele. Lamento que essa decisão, a curto prazo, machuque os torcedores, mas é assim que se monta times campeões", disse Textor ao 'ge'.



Um dos destaques do Botafogo, Jeffinho, de 23 anos, tinha outros clubes interessados, mas o empresário americano, em reunião com a diretoria do Botafogo, decidiu manter o jogador em um dos clubes do grupo Eagle Football Holdings, da qual é dono.



E como o Lyon buscava um atacante que jogue pelo lado esquerdo para o elenco, após emprestar dois jogadores que faziam a função, Jeffinho se tornou a opção. Só que o Botafogo só receberá caso o jogador seja comprado e, para isso, precisa se adaptar e ir bem no clube francês.