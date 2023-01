Jeffinho assinará um contrato de emprestimo com o Lyon - Foto: Reprodução/Botafogo TV

Publicado 30/01/2023 15:20

França - O atacante Jeffinho, do Botafogo, desembarcou, na manhã desta segunda-feira (30), na França, para realizar exames médicos e, em seguida, assinar um contrato de empréstimo com o Lyon. O jogador publicou uma imagem do Estádio Groupama, casa do clube francês, em suas redes sociais.

Jeffinho já desembarcou na França para assinar com o Lyon Reprodução/Instagram

O Lyon, novo clube de Jeffinho, também foi adquirido recentemente pela Eagle Football Holdings, do empresário norte-americano John Textor. Segundo o "GE", o Glorioso receberá 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões) pelo empréstimo do atacante. A opção de compra está fixada em 10 milhões de euros (R$ 55 milhões).

Jeffinho, de 23 anos, é cria da base do Resende e chegou ao Botafogo após grande desempenho no Campeonato Carioca do ano passado. Pela equipe de Luís Castro, o atacante participou de 26 jogos, marcou dois gols e deu três assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 65 minutos em campo por partida disputada.