Publicado 30/01/2023 11:22

Rio - O Botafogo acertou a transferência do atacante Jeffinho, de 22 anos, para o Lyon, da França. A negociação por empréstimo que envolve uma compra futura pegou os alvinegros desprevenidos. Sem querer polemizar, o treinador Luís Castro afirmou que gostaria de contar com o jovem até o fim do ano.

"Eu não fui consultado sobre a situação, nem tenho que ser. Minha função é treinar a equipe e o elenco que tenho nas mãos, não tenho que tomar parte nas decisões da administração. É aquilo que eu disse há um mês atrás, que era bom o Jeffinho continuar conosco mais um ano, porque estava num processo evolutivo. Há um ano atrás estava no Resende e eu achava aquilo pela minha experiência. A verdade é só uma, não tenho como dizer outra coisa", disse.

O português fez questão de destacar que sua função como treinador tem limites e há aspectos que não o dizem a respeito. "Estou no clube para desenvolver jogadores e equipes, para me dedicar totalmente, para dar o máximo de felicidade para a torcida, à administração e a todo o estafe e é isso que vou procurar continuar a fazer", afirmou.