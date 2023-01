Lucas Perri foi um dos destaques da vitória do Botafogo contra o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2023 22:04

O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (29), com um gol de Victor Sá na quinta rodada do Campeonato Carioca. No entanto, um dos grandes responsáveis pelo resultado foi o goleiro Lucas Perri, que defendeu uma cobrança de pênalti de Calegari.

"Eu peguei seis ou sete pênaltis ano passado. É algo que me destaco. Temos que trabalhar muito, pois estamos apenas no começo do ano. Estamos no caminho certo", disse o jogador.

Perri também comentou sobre uma disputa de bola com Giovanni no fim da partida, que resultou em reclamação de pênalti do Fluminense. O árbitro não acatou e mandou o jogo seguir.

"É um lance difícil, eu estava olhando para a bola. Não acredito que tenha sido pênalti. Quando a bola está no ar, ela não é de ninguém. O juiz não marcou, e temos o VAR. Estou feliz pela vitória", concluiu.

Com três vitórias consecutivas, o Botafogo ocupa a terceira colocação com nove pontos em quatro jogos, um jogo a menos que o Flamengo e o Fluminense, que lideram ocupam a primeira e a segunda colocação, respectivamente.

O próximo jogo do Glorioso será na quarta-feira, às 19h, contra o Nova Iguaçu no estádio Luso-Brasileiro.