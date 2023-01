Victor Sá, partida entre Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Carioca no Estádio Maracanã. Neste Domingo (29). - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/01/2023 23:04

Autor gol da vitória do Botafogo contra o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (29), o atacante Victor Sá fez uma revelação importante durante a coletiva após o jogo. Ele afirmou que o elenco descobriu da saída de Jeffinho, emprestado ao Lyon, após uma mensagem de Victor Cuesta no grupo do elenco no WhatsApp.

"O Cuesta ontem mandou no grupo, então, todo mundo ficou sabendo. A gente não esperava, pegou todo mundo de surpresa. Já foi falado que ele estaria viajando. Não encontramos ele pessoalmente, mas todos desejaram boa sorte pelo Whatsapp. O nosso grupo é unido, se dá bem e tem uma energia muito positiva", afirmou.

Victor Sá também falou sobre seu gol marcado, o primeiro na temporada com a camisa do Botafogo. Segundo ele, a jogada que resultou no gol foi trabalhada por Luís Castro ao longo da semana, visando a pressão em linha alta da defesa tricolor.

"O Luís Castro falou para nós da linha alta do Fluminense, como eles gostam de sair rápido com o passe atrasado que a gente faz. Então, o Tchê Tchê tem esse ótimo passe. Já estava preparado para o passe, quando peguei a bola", finalizou.