Erison está na mira do São Paulo para 2023Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2023 16:01

Rio - O atacante Erison, do Botafogo, está por detalhes de se tornar jogador do São Paulo. De acordo com o site "GE", o time paulista corre para finalizar os últimos detalhes da transferência e publicar o nome do atleta no BID (Boletim Informativo Diário) para que ele possa entrar em campo já no próximo domingo, contra o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel.

Erison estava emprestado pelo Botafogo ao Estoril Praia, de Portugal, e já rescindiu com o clube europeu. O atacante se despediu dos companheiros e viaja nesta segunda ao Brasil para sacramentar seu empréstimo ao São Paulo, que chegou a um acordo com o Glorioso na última semana.

Pelo Estoril, Erison disputou 15 partidas na atual temporada europeia e marcou quatro gols. O time português é o 14º colocado no torneio nacional, com 19 pontos em 17 jogos