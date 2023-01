Jeffinho foi emprestado ao Lyon, da França - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Jeffinho foi emprestado ao Lyon, da FrançaVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 31/01/2023 13:40

Rio - Emprestado pelo Botafogo ao Lyon, Jeffinho não deverá fazer sua estreia já nesta quarta-feira, diante do Brest, pelo Campeonato Francês. Em coletiva de imprensa, o técnico Laurent Blanc disse que não irá relacionar o atacante para a partida por uma questão física.

"Ele está realizando exames médicos. Não creio que ele estará à disposição, tem um pequeno problema físico. Ele não estará no jogo de amanhã", afirmou o técnico do Lyon.

Jeffinho sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no Jogo das Estrelas, evento organizado por Zico no Maracanã, em dezembro, e ainda não se recuperou. O jogador estava em tratamento intensivo no Botafogo, e não foi relacionado para nenhuma partida do Botafogo em 2023.

O Glorioso receberá 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões) pelo empréstimo de Jeffinho até junho, segundo o "GE". O contrato tem opção de compra fixada em 10 milhões de euros (R$ 55 milhões). O Lyon deverá anunciar o atacante após a conclusão dos exames.

Revelado pelo Resende, o atacante chegou ao Botafogo no ano passado para fazer parte da equipe B. Porém, o bom desempenho chamou a atenção de Luís Castro e o jovem acabou recebendo oportunidades na equipe de cima. O atacante entrou em campo em 26 jogos, fez dois gols e deu três assistências.