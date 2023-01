Tchê Tchê em ação pelo Botafogo no clássico contra o Fluminense - Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê em ação pelo Botafogo no clássico contra o FluminenseVitor Silva / Botafogo

Publicado 31/01/2023 13:36

Tchê Tchê foi um dos nomes da partida entre Botafogo e Fluminense que aconteceu no último domingo. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele achou belo passe de perna esquerda para Victor Sá, que, livre pela direita da defesa do Tricolor, chutou no canto esquerdo do goleiro Fábio. O lançamento do volante foi impressionante, principalmente sabendo que ele é destro.

A ambidestria é uma das armas de Tchê Tchê, que possui gols e assistências com ambas as pernas. Em entrevista para o portal "ge", o volante falou ser algo que treina desde criança, pois o seu sonho, nessa época, era ser canhoto.

"Fiquei muito feliz pela assistência. Acredito sim que tenho essa facilidade de utilizar as duas pernas, me considero ambidestro. Sempre depois dos treinos praticamos finalizações e pênaltis, e eu sempre faço com a perna esquerda também. Às vezes só com a perna esquerda para ajudar a aperfeiçoar. Sempre me espelhei no meu pai, que era destro e se tornou ambidestro. Meu sonho quando criança era ser canhoto, e isso me incentivou também", afirmou Tchê Tchê.

Além disso, o jogador de 30 anos comentou sobre a felicidade de vencer o clássico contra o Fluminense. Vale lembrar que Fernando Diniz, treinador do Fluminense, também já comandou Tchê Tchê na época de Audax e São Paulo. No último clube, inclusive, os dois se envolveram em grande polêmica, quando Diniz, no meio da partida, chamou o volante de "mascaradinho", "perninha" e "ingrato".

"Vencer um clássico é sempre bom, o primeiro da temporada. Ainda mais com tão pouco tempo de preparação. Mas não deve ser motivo para euforia, deve ser encarado como todos os outros, com muita seriedade. Procuramos fazer o que o mister pediu e deu certo. Agora é seguir o trabalho, sem euforia", disse o jogador do Botafogo.

Essa foi a primeira assistência de Tchê Tchê em 32 partidas com a camisa do Alvinegro. Antes disso, tinha marcado um gol, na vitória de 2 a 1 contra o RB Bragantino, na 34ª rodada do Brasileirão do ano passado.