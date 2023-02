Segovia.Treino do Botafogo no Espaco Lonier. 30 de Janeiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/01/2023

Um dos pontos que explica o início promissor de temporada do Botafogo é a boa fase de jogadores que estavam em baixa no ano passado, como Gabriel Pires. O meio-campista oscilou em 2022, mas foi peça fundamental para o time conquistar as vitórias nas duas partidas em que ele esteve em campo.

Gabriel chegou ao Alvinegro em agosto do ano passado, na segunda janela, por empréstimo junto ao Benfica. Naquela temporada pelo Botafogo, ele disputou 14 jogos, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência. Além disso, parecia estar num ritmo diferente dos demais companheiros de equipe dentro de campo.

Em 2023, o cenário mudou de figura. Mesmo com um primeiro tempo ruim contra o Madureira, jogo que marcou sua estreia em 2023, ele cresceu de produção na etapa complementar e foi decisivo ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 2 a 0.

Na vitória contra o Fluminense, Gabriel Pires repetiu a boa atuação. Ele deu dinâmica ao meio-campo e foi importante para o sistema defensivo do Botafogo. Não por acaso, recebeu elogios do técnico Luís Castro na entrevista coletiva após a partida.

"Fomos uma equipe sempre muito solidária, corremos muito, o adversário também. O árbitro teve que segurar muito o jogo porque ficou muito difícil também para ele pela forma como as equipes se entregaram. O Botafogo procurou nunca dar qualquer espaço ao Fluminense. Fizemos uma pressão alta muito eficaz ao longo de todo o jogo, condicionamos sempre muito a saída. Para isso, todos os homens que jogaram na frente foram decisivos, e o Gabriel Pires, que era o meia designado para saltar a pressão, fez sempre no tempo correto e pressionou muito alto o adversário," disse o treinador.

Vale lembrar que o meio-campista está emprestado pelo Benfica até o fim de junho deste ano. No contrato, há uma opção de extensão do vínculo até dezembro.