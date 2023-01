Marçal - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/01/2023 17:20

Rio - A transferência de Jeffinho para o Lyon pegou os torcedores do Botafogo, elenco e comissão técnica desprevenidos. Porém, o discurso no Alvinegro é de que a vida precisa continuar. O lateral-esquerdo Marçal, de 33 anos, defendeu a decisão do jovem de deixar o clube carioca e desejou sorte ao jogador.

"Sobre a repercussão no elenco, ficamos felizes pelo Jeffinho. Obviamente contávamos com ele, era um jogador muito importante, fez campeonato maravilhoso ano passado, por isso está indo embora. Sinceramente fico muito feliz pelo atleta. Talvez tenha só essa oportunidade, tem que aproveitar. É um moleque que tem futuro maravilhoso", afirmou em entrevista ao canal "Nosso Botafogo".

Em relação ao substituto de Jeffinho, Marçal afirmou que há no elenco jogadores em condição de executar a função, mas disse que o Botafogo deverá buscar opções no mercado.

"Tenho certeza que o Botafogo vai procurar alguém que possa substituí-lo. Dentro do elenco já temos esse jogador, mas para ficar mais robusto e forte o clube já está procurando substituto, já deve estar conversando com alguém. é um misto", opinou.