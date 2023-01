Jeffinho foi vendido ao Lyon, da França - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 31/01/2023 17:13

Depois da venda para o Lyon se tornar oficial , Jeffinho se despediu do Botafogo. Nesta terça-feira, em uma publicação nas redes sociais, o atacante contou que se sentiu um "escolhido" desde que chegou ao clube e agradeceu o carinho que recebeu dos alvinegros. No fim do vídeo que postou, ele ainda canta um trecho de uma música da torcida.

"Desde o primeiro dia que cheguei no Botafogo, eu já me sentia mais um escolhido. Sempre fui um jogador veloz, mas as coisas aconteceram em uma velocidade ainda maior! Nessa minha primeira passagem pelo clube, vivi momentos inesquecíveis, realizei o sonho de vestir a camisa de um clube gigante, recebi muito apoio e carinho dessa torcida maravilhosa. E como vocês dizem nas arquibancadas: aqui é diferente! Por isso, só tenho a agradecer a todos que de alguma maneira estiveram comigo aqui no Glorioso. Obrigado por tudo! Foi mágico o que vivi aqui", disse Jeffinho.



Vale lembrar que Botafogo e Lyon mudaram os teremos do acordo que tinham feito. Inicialmente, Jeffinho seria emprestado ao time francês até o fim da temporada europeia, com uma opção de compra fixada. Agora, Jeffinho vai em definitivo, com contrato válido até 30 de junho de 2027.



Para adquirir o jogador, o Lyon pagou dez milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Com "bônus potenciais baseados em performance individual do atleta e da equipe", o negócio pode render um valor adicional de €2,5 milhões (R$ 13,8 milhões).

Vale lembrar que o Botafogo detém 60% dos direitos do jogador. O Resende, que revelou Jeffinho, tem os demais 40%.

"O Lyon é muito popular no Brasil, então quando descobri que o clube estava interessado em mim, não pensei, fiquei muito feliz. Espero ajudar o Olympique Lyonnais a voltar ao topo e a ganhar títulos", disse Jeffinho, ao site oficial do clube francês.