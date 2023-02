Niko Hämäläinen vai jogar pelo clube belga de Textor até junho deste ano - Foto: Divulgação/RWD Molenbeek

Publicado 01/02/2023 13:10

Após poucos minutos atuando pelo Botafogo, o lateral-esquerdo finlandês Niko Hämäläinen foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do RWD Molenbeek, clube belga de John Textor. O jogador assinou contrato por empréstimo até junho de 2023 e reforça a equipe que disputará o acesso à elite do futebol do país.

O finlandês pertence ao Queens Park Rangers, da Inglaterra, e teve uma curta passagem pelo Alvinegro na última temporada. No entanto, esteve em campo em apenas quatro jogos no futebol britânico desde que deixou o clube carioca.

Além do lateral, o RWD Molenbeek também encaminhou a contratação do volante Del Piage e do atacante Sebastian Joffre, que estavam no Botafogo B. O primeiro assinou um vínculo até junho de 2025, enquanto o boliviano ficará por lá até 2024.

Com a estrela solitária no peito, o jogador atuou em apenas 17 minutos e não conseguiu ter sequência mesmo com uma posição que carecia de um titular absoluto. Depois que deixou o futebol brasileiro, viu de longe Fernando Marçal chegar, se firmar e tomar conta do setor em sete meses de clube.