Erison - Vitor Silva / Botafogo

ErisonVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/02/2023 13:05

Rio - Fechado com o São Paulo, o atacante Erison, de 23 anos, será emprestado pelo Botafogo em uma operação que fará com que o Glorioso tenha uma parte de uma dívida antiga com o clube paulista abatida. Segundo o portal "globoesporte.com", o Tricolor irá perdoar 350 mil dólares (R$ 1,77 mi), pelos acordos que levaram o meio-campista Tchê Tchê e o goleiro Lucas Perri ao clube do Rio.

No total, o Glorioso devia 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) ao São Paulo nestas operações. O perdão da dívida foi uma exigência são-paulina, já que o clube não faria negócio, caso tivesse que pagar pelo empréstimo do "Toro".

O São Paulo se beneficiou da vontade do atacante, que preferiu o Tricolor ao Coritiba. O Coxa fez uma oferta melhor financeiramente para o Botafogo, porém, Erison desejou atuar no clube do Morumbi.

Erison, de 23 anos, tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. Contratado pelo clube carioca em 2022, ele se destacou bastante no primeiro semestre, e terminou o ano passado como artilheiro do Glorioso com 15 gols, mesmo tendo sido emprestado no meio de 2022 para o Estoril, de Portugal. Na Europa, o "Toro" não conseguiu se destacar e pediu para voltar ao Brasil.