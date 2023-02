Erison, que pertence ao Botafogo, estava emprestado ao Estoril - Foto: Divulgação/São Paulo

Erison, que pertence ao Botafogo, estava emprestado ao EstorilFoto: Divulgação/São Paulo

Publicado 01/02/2023 18:26

Nesta quarta-feira, o São Paulo oficializou a contratação de Erison, o nono reforço do time para a temporada. O atacante pertence ao Botafogo e chega ao Tricolor Paulista por empréstimo válido até o fim de 2023.

Vale lembrar que o São Paulo venceu a concorrência do Coritiba para sacramentar a contratação do centroavante. O Botafogo, inclusive, chegou a receber uma proposta financeiramente melhor do clube paraense, mas a vontade do jogador pesou para que ele fechasse com o Tricolor.

Cria do XV de Piracicaba, Erison se destacou na Série B de 2021 pelo Brasil de Pelotas. Por lá, marcou oito gols nos 19 jogos que disputou.

O bom desempenho chamou a atenção do Botafogo, que o contratou no ano seguinte. Pelo time carioca, o atacante ganhou projeção no cenário nacional. No total, marcou 15 gols e deu três assistências nos 34 jogos que disputou com a camisa do Alvinegro.



Apesar da boa fase, o atacante, que foi o artilheiro do Botafogo em 2022, acabou emprestado para o Estoril, de Portugal, ainda em setembro. Com a camisa do time português, ele marcou quatro gols em 15 partidas. Por causa da difícil adaptação, não conseguiu repetir o bom futebol e foi emprestado ao São Paulo.