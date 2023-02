Carlos Alberto em treino do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Carlos Alberto em treino do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/02/2023 19:45

O Botafogo ganhou uma preocupação para a sequência do Campeonato Carioca. Isso porque Carlos Alberto precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, após sofrer um carrinho de Ícaro.

A falta dura aconteceu aos 17 minutos, e rendeu um cartão amarelo para o meio-campista do Nova Iguaçu. Carlos Alberto recebeu atendimento médico e chegou a voltar para a partida. No entanto, voltou a cair no chão com dores, não conseguiu continuar em campo e saiu depois da parada técnica.

O atacante, aliás, foi um dos destaques do Botafogo neste início de partida, especialmente pelas jogadas no lado esquerdo. Em seu lugar, o técnico Luís Castro optou pela entrada de Luis Henrique.