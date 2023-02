Botafogo x Nova Iguaçu - Vítor Silva/ BFR

Botafogo x Nova IguaçuVítor Silva/ BFR

Publicado 01/02/2023 21:01

Rio - O Botafogo decepcionou a torcida e não conseguiu vencer o Nova Iguaçu, na noite desta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. O Glorioso pressionou durante a maior parte da partida, mas não conseguiu balançar as redes e empatou em 0 a 0 com o clube da Baixada Fluminense.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 10 pontos e fica na terceira posição do Campeonato Carioca. No próximo fim de semana, o time de Luís Castro viaja a Brasília para enfrentar o Boavista, no domingo, às 16h, no Mané Garrincha

O Botafogo começou a partida com ritmo intenso e sufocando o Nova Iguaçu, criando diversas chances de gol. O Glorioso chegou com perigo pelos pés de Carlos Alberto, Marlon Freitas e Matheus Nascimento, mas não conseguiu furar o bloqueio do time da Baixada Fluminense.

Principal nome do Botafogo nos primeiros minutos, Carlos Alberto machucou o tornozelo direito após levar um carrinho de Ícaro. O camisa 7 até tentou seguir em campo, mas não teve condições e foi substituído aos 24 minutos. A partir daí, o Alvinegro passou a ter dificuldades na criação e não conseguiu mais ter grandes oportunidades, indo para o vestiário sem gols.

Na volta dos vestiários, o Nova Iguaçu foi quem deu o primeiro susto, quando Léo Fernandes arrancou pela direita e cruzou para Nathan Palafoz, que por muito pouco não conseguiu tocar para o fundo das redes. Apesar do início empolgante, o time da Baixada passou o restante da segunda etapa apenas se defendendo.

O Botafogo, por sua vez, aumentou seu poder de fogo com a entrada de nomes importantes como Marçal, Victor Sá e Tiquinho Soares. O Glorioso pressionou muito com sua forte bola aérea, com duas cabeçadas de Philipe Sampaio que levaram perigo, e com chutes de fora da área, com Victor Sá e Gustavo Sauer, que mandou uma pancada no travessão. Mesmo tendo mandado na partida durante todo segundo tempo, o time de Luís Castro não conseguiu tirar o zero do placar.

BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU

Local: Estádio Luso-Brasileiro

Público presente: 1.814

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Hugo Filemon Soares Pinto

BOTAFOGO: Douglas Borges, Daniel Borges, Philipe Sampaio, Segovia e Hugo (Marçal); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Gabriel Pires) e Marlon Freitas; Gustavo Sauer, Carlos Alberto (Luis Henrique) (Tiquinho Soares) e Matheus Nascimento (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

NOVA IGUAÇU: Anderson Max, Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Bruninho; Paulo Henrique (Léo Índio), Gustavo Nicola (Caio Miranda) e Ícaro (Marquinho Macaé); Andrey Dias (Gabriel Canela), Nathan Palafoz (Léo Jacó) e Andrezinho. Técnico: Carlos Vitor.

Cartões amarelos: BOT: Daniel Borges, Patrick de Paula e Marlon Freitas; NIG: Ícaro, Matheus Alves, Marquinhos Macaé e Paulo Henrique