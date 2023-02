Jeffinho chegou ao Lyon após se destacar com a camisa do Botafogo - Foto: Lyubomir Domozetsky/OL

Jeffinho chegou ao Lyon após se destacar com a camisa do BotafogoFoto: Lyubomir Domozetsky/OL

Publicado 02/02/2023 14:27

Rio - Recém-chegado ao Lyon, Jeffinho falou pela primeira vez como jogador do time francês. Em entrevista aos canais oficiais do clube francês, o ex-atacante do Botafogo admitiu que não esperava deixar o Brasil neste momento, mas se mostrou animado com o novo desafio.

"(O Lyon) Está muito bem visto lá, como time muito grande europeu. Por isso não pensei duas vezes em aceitar vir para cá. Não estava muito à espera de vir para cá agora, por ter começado minha carreira agora há pouco tempo. Mas vir para o Lyon, para a Europa, era um sonho que eu já tinha em mente. E por ser Lyon fiquei muito mais feliz, porque tem jogadores envolvidos na liga francesa que eu queria", disse Jeffinho.

Um dos destaques do Botafogo na última temporada, o atacante afirmou que não mudará seu estilo de jogo na Europa.

"Falaram para eu ser o menino que fui no Botafogo, que vai para cima, sem medo de errar, de acertar. Só que comprometido com o time, porque quando a gente se entrega no time, não é só um time, é uma família. Futebol brasileiro mesmo, que dribla, vai pra cima, corre, tenta. O torcedor do Lyon pode esperar muito drible, vai ter muito drible, vai ter muitos dribles. Espero que todos me vejam e gostem do meu jeito de jogar, estilo mais moleque de ser", declarou.

Jeffinho assinou com o Lyon até o fim de 2027. Para contratá-lo junto ao Botafogo, os europeus desembolsaram € 10 milhões (ou R$ 55,2 milhões).