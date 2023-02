Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo



Publicado 02/02/2023 09:00 | Atualizado 02/02/2023 09:18

Rio - O Botafogo não conseguiu sair do zero em duelo contra o Nova Iguaçu, na última quarta-feira. Ao fim da partida, o treinador Luís Castro admitiu a má atuação da sua equipe, apesar de ter criticado o fato da arbitragem não ter reposto em acréscimo boa parte do tempo que a partida ficou paralisada.

"Não tivemos a capacidade para jogar bem a partir dos 20 minutos de jogo. Mas falei com o árbitro no fim foi que acho que o antijogo tem que ser penalizado pelos árbitros. Não podemos ter jogos com 10, 11 minutos de acréscimos na Copa do Mundo e chegar aqui e o goleiro fica no chão e termos só quatro ou cinco minutos de acréscimos", afirmou.

O português ainda lamentou a saída de Carlos Alberto, que acabou tendo que ser substituído durante a partida. O jogador, de 20 anos, vinha sendo um dos destaques do Botafogo no confronto.

"Ele estava realmente muito empenhado em mostrar as qualidades e tudo aquilo que sabe fazer em campo. Sentia-se isso e acho que todos que estavam no estádio sentiam isso. Esteve nos lances ofensivos, pressão alta, compensações, percorrendo os caminhos certos dentro de campo... Fico com pena que teve que sair. Embora o futebol não seja somente com um ou dois jogadores, o jogo fala por aquilo que o time faz, dentro desse time ele tem um papel importante porque encontrava os espaços pelos caminhos corretos. Foi uma pena pela lesão que tem, até porque não sabemos a extensão e gravidade", disse.