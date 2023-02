Alexandre Leitão está na mira do Botafogo - Divulgação/Orlando City

Alexandre Leitão está na mira do BotafogoDivulgação/Orlando City

Publicado 02/02/2023 18:46

Rio - O Botafogo iniciou negociações com o ex-executivo do Orlando City, Alexandre Leitão, para assumir o cargo de CEO no clube. Esta é uma das principais ambições de John Textor, que busca um homem forte para gerir o futebol do Glorioso. A informação é do portal "GE".

O cargo de CEO do Botafogo, hoje, é ocupado por Thairo Arruda, que comanda as negociações ao lado de John Textor. O Desejo do Glorioso é de que Thairo passe a assumir uma função mais "centralizada", sendo um funcionário da Eagle Holding.

Alexandre Leitão foi CEO do Orlando City no período em que o clube foi gerido pelo brasileiro Flávio Augusto, entre 2014 e 2021. O profissional deixou o clube norte-americano em março de 2022, e, desde então, está sem clube.