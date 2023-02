Gatito Fernández - Divulgação / Botafogo

Publicado 02/02/2023 13:32 | Atualizado 02/02/2023 16:34

Rio - O Botafogo oficializou na tarde desta quinta-feira a renovação do contrato com o goleiro Gatito Fernández. O paraguaio, de 34 anos, que defende o clube carioca desde 2017 assinou um novo vínculo até o final de 2024.

"Ainda mais juntos, Gato! Botafogo e Gatito Fernández renovam contrato até o final de 2024! Nossa história continua, Monstro!", escreveu o clube carioca em suas redes sociais.

No total, Gatito tem 194 partidas pelo Botafogo, sendo o estrangeiro que mais entrou em campo pelo clube carioca. O jogador tem como principal conquista o Carioca de 2018 e também fez parte do elenco campeão da Série B em 2021.



Sem atuar desde novembro do ano passado, o paraguaio está em fase final de recuperação de uma lesão no ombro, projetando estar apto para voltar a defender o Glorioso no começo de março.