John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, recebeu críticas da torcidaVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 03/02/2023 11:04

Rio - Anunciado como novo reforço do RWD Molenbeek , da Bélgica, o zagueiro Klaus ainda tem uma ligação com o Botafogo. Segundo o "Canal do TF", no Youtube, o Glorioso manteve 35% de seus direitos econômicos. Os outros 65% pertencem ao clube belga, que também é administrado pelo empresário John Textor.

Klaus tinha contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, mas não estava nos planos de Luís Castro. Por isso, o zagueiro rescindiu o vínculo com o clube carioca e foi para o RWD Molenbeek como reforço, assim como outros ex-jogadores do Glorioso.

No ano passado, o quinteto formado por Juninho, Ênio, Rikelmi, Luís Oyama e Barreto foi negociado ao RWD Molenbeek à medida que as contratações da SAF chegaram para reforçar o elenco do Botafogo.