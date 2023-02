Marçal é lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Marçal é lateral-esquerdo do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2023 19:06

Marçal analisou de forma positiva o início de ano do Botafogo. Inicialmente, vale lembrar, a ideia era fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos e depois começar o Campeonato Carioca com a equipe principal. No entanto, não foi possível seguir este planejamento, e os comandados de Luís Castro estrearam no Estadual já na segunda rodada. Até aqui, eles ainda não foram batidos na competição.

"O início tem sido diferente, pré-temporada diferente. Praticamente entramos em competição desde o início, mas tem sido positivo, tem sido bom logo no início vestir a camisa do Botafogo, entrar em jogos oficiais. A gente entra sempre para ganhar. Temos tido um início positivo, espero que a gente continue nessa pegada, nos condicionando bem e ganhando jogos, que é o mais importante", disse Marçal.

Em busca de mais uma vitória no Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o Boavista no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela sétima rodada do Estadual.

"É uma expectativa muito grande jogar em Brasília, no estádio que leva o nome do nosso ídolo máximo. É uma expectativa, ainda não joguei (lá), é a primeira vez. Espero contar com a nossa torcida, que é muito forte em Brasília. Espero que a gente possa ir lá fazer um grande jogo e sair com a vitória", completou o lateral.