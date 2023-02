Gatito é o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito é o estrangeiro com mais jogos pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2023 16:44

Gatito se manifestou pela primeira vez após renovar com o Botafogo. Em publicação nas redes sociais na última quinta-feira, o goleiro comemorou a extensão do vínculo até o fim de 2024 e destacou que espera que venham anos de conquistas e mais sonhos alcançados com a camisa alvinegra.

"A nossa história continua. Começamos em 2017. Cheguei com um sonho que era continuar crescendo e escrever o meu nome em um clube grande do Brasil. O Botafogo me abriu as portas e a história mudou a minha carreira. Que venham anos de muitas conquistas e mais sonhos alcançados com essa camisa maravilhosa que eu sempre representei dando o meu melhor", escreveu Gatito.

Gatito é um dos ídolos recentes da história recente do Botafogo. Além de conquistar os títulos do Campeonato Carioca de 2018 e da Série B do Brasileirão de 2021, ele é o estrangeiro com mais jogos pelo Glorioso.

Vale lembrar que o goleiro ainda não estreou na temporada. No penúltimo jogo do Brasileirão 2022, contra o Atlético-MG, Gatito sofreu uma luxação no ombro esquerdo e precisou passar por cirurgia. Atualmente, ele está em processo de recuperação.