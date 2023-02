Tchê Tchê no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tchê Tchê no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2023 17:47

Tchê Tchê e Raí são as novidades na lista de relacionados do Botafogo para a partida deste domingo, às 16h, contra o Boavista, no Mnaé Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca.

Para os dois jogadores entrarem, o técnico Luís Castro optou por deixar fora Joel Carli e Daniel Borges, este último não teve boa atuação no 0 a 0 com o Nova Iguaçu, na rodada passada.



Em relação a Tchê Tchê, que ficou fora da última lista re relacionados por estar em tratamento (o Botafogo não divulgou o problema), a tendência é que seja titular.



Já Raí voltará a uma partida do Glorioso, o que não acontecia desde a primeira rodada do Campeonato Carioca, quando jogou o time B.