Tiquinho SoaresVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2023 08:00

Rio - Após empatar em 0 a 0 com o Bangu na última rodada, o Botafogo tenta retomar o caminho da vitória contra o Boavista, neste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. A partida pode ser a oportunidade de Tiquinho Soares acabar com seu maior jejum de gols com a camisa do Glorioso.

Desde que chegou ao Botafogo, no segundo semestre de 2022, Tiquinho nunca passou tanto tempo sem balançar as redes. Ao todo, já são cinco jogos de jejum, sendo quatro nesta temporada e um no último jogo da temporada passada, contra o Athletico-PR. O último gol do camisa 9 foi contra o Santos, na penúltima rodada do Brasileirão de 2022.

O período sem gols de Tiquinho Soares pode ser apontado como um dos motivos do início de temporada abaixo do esperado no Botafogo. No ano passado, o atacante foi peça fundamental para o Glorioso, marcando seis gols e dando duas assistências em 14 jogos, além de ser uma das referências no setor ofensivo.

Contra o Boavista, o Botafogo tentará se firmar de vez no G4 do Campeonato Carioca. Atualmente, o clube está na terceira colocação, com 10 pontos, mas vê Fluminense, Bangu e Vasco em sua cola, com 10, 9 e 8 pontos, respectivamente.