Tiquinho Soares encerrou o jejum na vitória sobre o Boavista - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2023 17:58

Rio - O Botafogo manteve a boa fase na temporada. Com dois gols de Tiquinho Soares, que encerrou o seu maior jejum pelo clube, o Glorioso venceu o Boavista por 4 a 0, neste domingo (5), no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Victor Sá e Patrick de Paula completaram o placar. Foi a quarta vitória alvinegra em seis jogos e a quinta partida de invencilibade.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 13 pontos, no terceiro lugar, e diminuiu a diferença do líder Flamengo para apenas um ponto. O Glorioso volta a campo no próximo sábado, dia 11, contra o Bangu, às 20h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Já o lanterna Boavista encara o Audax, no domingo (12), às 15h30, fora de casa.



O JOGO

Com uma pressão forte na saída de bola, o Botafogo sufocou o Boavista desde o primeiro minuto de jogo. A estratégia funcionou perfeitamente e o Alvinegro precisou de apenas três minutos para abrir o placar, com Tiquinho Soares. O volante Ryan Guilherme vacilou na intermediária e o camisa 9 aproveitou para balançar a rede e encerrar o seu maior jejum pelo clube.

Apesar do gol cedo, o Botafogo não mudou a postura. O time continuou pressionando a saída de bola dos adversários e chegou ao segundo gol aos 20 minutos, novamente com Tiquinho Soares. Após a parada técnica, o Glorioso seguiu empilhando chances. No apagar das luzes, a equipe alvinegra fez o terceiro, aos 47, com o Victor Sá, após cobrança de escanteio.

Com larga vantagem no placar, o Botafogo diminuiu a intensidade na etapa final e administrou o resultado. O Alvinegro jogou com o relógio sob controle e chegou poucas vezes no ataque, mas quando decidiu atacar levou perigo e conseguiu marcar o quarto gol, aos 24 minutos, com Patrick de Paula, que deu números finais ao jogo.