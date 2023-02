Lucas Piazon é jogador do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/02/2023 17:15 | Atualizado 06/02/2023 17:39

Lucas Piazon está com moral no Botafogo. Na coletiva do último domingo, após a goleada sobre o Boavista por 4 a 0, o jogador recebeu elogios do técnico Luís Castro. O treinador destacou que o meio-campista tem trabalhado forte nos treinos e também tem tido um bom rendimento dentro de campo.

"Lucas Piazon esteve bem contra o Fluminense como toda a equipe. Esteve, hoje, bem contra o Boavista como toda a equipe. É um elemento da equipe, é um elemento que a equipe gosta muito, como gosta de todos. É um elemento que pertence à família Botafogo - se sente muito bem na família e a família se sente muito bem com ele. É um jogador que tem tido um bom rendimento e tem tido um trabalho ao longo das semanas muito forte para estar nesses bons momentos para se dedicar ao jogo com toda a confiança como ele tem feito", disse Luís Castro.

Vale lembrar que Piazon oscilou em 2022, mas começou a nova temporada com o pé direito. Ele disputou quatro dos cinco jogos da equipe principal no Campeonato Carioca e já tem uma assistência.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 18h, para enfrentar o Bangu no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela oitava rodada do Estadual.