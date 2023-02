Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo na janela de transferências do meio do ano - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo na janela de transferências do meio do anoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 06/02/2023 16:32

Rio - Nos últimos dias, o nome do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo, vem sendo ventilado no Botafogo. No entanto, a negociação pode não passar de apenas um mero boato. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, um dirigente do Glorioso negou qualquer conversa com o camisa 11 do Rubro-Negro.

"Não existe absolutamente nada. Invenção total", destacou um dirigente do Botafogo. O jornalista informou, ainda, que o clube está em busca de um ponta para suprir a saída de Jeffinho, mas o nome de Everton Cebolinha não foi cogitado para a posição, por estar fora da realidade financeira do clube.

Jeffinho deixou o Botafogo no começo de fevereiro, para se transferir ao Lyon, da França, clube que também é administrado por John Textor. Desde então, o técnico Luís Castro pede a contratação de um atacante para atuar pelas pontas.