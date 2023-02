Lucas Perri - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2023 16:14

Lucas Perri vem sendo um dos protagonistas do time de Luís Castro neste início de temporada. O goleiro acredita que, pela evolução da equipe, o Botafogo tem plenas condições de disputar o título do Campeonato Carioca.



"Com certeza o nosso objetivo é ser campeão. Sabemos das dificuldades e da qualidade dos outros times, mas também confiamos no nosso potencial, estamos com o mister Castro desde o ano passado. Estamos evoluindo muito e vamos buscar títulos nesse ano", declarou Perri, em entrevista concedida ao "Baita Amigos" na última segunda-feira.

Ao longo do programa, Lucas Perri também revelou o motivo por ter sido bem sucedido nas últimas cobranças de pênaltis.



"Recebemos sempre uma planilha dos scouts das últimas penalidades que bateram, qual lado o cobrador decidiu, mas também tem o feeling do momento, porque a maioria dos batedores não tem mais o lado fixo para cobrar. Estou muito feliz de nas últimas cobranças ter conseguido sucesso", completou.



O Botafogo volta a campo no próximo sábado, diante do Bangu, às 18h, no estádio Luso Brasileiro, em partida válida pelo Campeonato Carioca.