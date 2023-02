Eduardo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2023 09:00 | Atualizado 09/02/2023 10:52

Rio - O meia Eduardo, de 33 anos, que foi contratado pelo Botafogo no meio da temporada passada está perto de retornar aos gramados. O jogador sofreu uma lesão grave na coxa e teve que passar por uma operação. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o apoiador abordou o seu retorno aos gramados.

"Estou muito feliz primeiramente pela recuperação. Foi um período difícil, trabalhando arduamente. Já estou na transição, no campo, acredito que em breve vou poder estar de volta para ajudar o time", disse.



Eduardo se lesionou em outubro do ano passado e seu último jogo foi na partida entre o Botafogo e o Fluminense pelo Brasileirão de 2022. Na ocasião, o meia era um dos destaques do clube carioca. No total, o jogador entrou em campo em 14 jogos, fez três gols e deu uma assistência. A volta de Eduardo deverá acontecer no próximo mês.

"Ainda não sei, estou esperando. Estou me recuperando bem, no período de transição, trabalhando parte física. Acredito que em breve estarei de volta", afirmou.