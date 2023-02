Luís Castro foi elogiado por Eduardo Barroca - Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro foi elogiado por Eduardo BarrocaVitor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2023 14:49

Ex-técnico do Botafogo, Eduardo Barroca relembrou um momento que teve com Luís Castro, atual comandante do Alvinegro. O profissional, que treinou o Avaí em 2022, falou que o encontro que teve com o português na derrota do Glorioso por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, rendeu uma boa troca.

"Esse momento tem uma coisa que eu gostaria de falar. A partida terminou com jogadores do Botafogo indo pressionar o árbitro por causa dos acréscimos. Kanu estava indo e eu falei: "Não vai lá não, isso não vai levar a lugar nenhum". A torcida estava vaiando muito pelo Botafogo ter perdido. Eu cometi uma indelicadeza incrível com o professor Luís Castro. Quando o jogo terminou me preocupei com Kanu tomar cartão e se prejudicar, não fui cumprimentá-lo de imediato. Mesmo no cenário adverso, ele (Castro) foi extremamente elegante, me aguardou e estendeu a mão para conversamos", disse Barroca, ao canal "Resenha com TF".

Após contar a história de bastidor, Barroca rasgou elogios a Castro. Para ele, o português está fazendo um ótimo trabalho no Botafogo. Ele ainda aproveitou para se retratar pelo episódio acontecido em 2022.

"O Botafogo tem um professor espetacular, adoro o trabalho, a lógica de raciocínio. Não conheço a dinâmica, mas como treinador jovem me identifico muito com o caminho dele. Aproveito o espaço para me desculpar publicamente, porque ele foi extremamente elegante comigo. Mostrou o nível primeiro que tem como pessoa. O Botafogo tem tudo para ir crescendo com esse profissional liderando o processo", concluiu.

Desde que deixou o Botafogo em 2020, Eduardo Barroca passou pelo Atlético-GO, Avaí e Bahia. No último, em 2022, o treinador conquistou o retorno do clube baiano à Série A. Atualmente ele está sem clube.