Lucas Piazon - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/02/2023 16:30

Rio - O meia Lucas Piazon, de 29 anos, vem sendo um dos destaques do Botafogo neste começo de temporada. Após ter vivido um 2022 de pouco brilho, o jogador vive um bom momento neste início de ano e com isso, o Glorioso já iniciou uma movimentação para renovar o seu contrato. As informações são do portal "LANCENET.

Piazon tem contrato com o clube carioca até junho, ele está emprestado pelo Braga, de Portugal. O clube carioca está estudando a situação do meia e tentando uma forma de prorrogar o seu vínculo. Piazon vem recebendo elogios do treinador Luís Castro.



"É um elemento da equipe. Se sente muito bem na família, e a família se sente bem com ele. É um jogador que tem tido um bom rendimento, tem trabalhado muito forte", afirmou em entrevista coletiva no último domingo.

No total, Lucas Piazon entrou em campo em 23 jogos com a camisa do Botafogo. Ele anotou um gol e deu uma assistência neste período pelo clube carioca.