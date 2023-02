Lucas Perri - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/02/2023 14:00

Rio - A saída de Jeffinho rumo ao Lyon, da França, causou uma espécie de ruído entre os torcedores do Botafogo e o acionista John Textor. No entanto, de acordo com Lucas Perri, goleiro alvinegro, o elenco agiu com naturalidade e tinha a saída do jovem, de 23 anos, como esperada.

"Jeffinho é um grande jogador, desejo toda a sorte do mundo a ele no Lyon. Temos um grupo de trabalho sensacional, todos se dão bem, e sabíamos que um jogador da qualidade do Jeffinho provavelmente sairia para algum clube da Europa muito rapidamente", disse em participação na "Bandsports".



Perri chegou ao Botafogo no ano passado e vive um grande momento na equipe. Em breve, ele terá que conviver novamente com Gatito Fernández, que se recupera de uma operação no ombro. O goleiro rasgou elogios ao paraguaio.

"Gatito é um grande goleiro, tem muita história no futebol brasileiro e no Botafogo. Isso só tem a somar para o clube, tem também o Douglas (Borges), quanto mais goleiros querendo ajudar, melhor. Como grupo de goleiros, vamos trabalhar sempre para ajudar o Botafogo da melhor forma possível", opinou.