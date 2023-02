Juninho estava no RWD Molenbeek, da Bélgica - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 09/02/2023 16:10

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo do meio-campista Juninho para o Londrina. O jogador, que desembarcou recentemente no Paraná, assinará com sua nova equipe até o fim deste ano. A informação é do portal "GE".

Juninho estava cedido ao RWD Molenbeek, clube belga que também pertence a John Textor, mas não conseguiu se desenvolver, ficando sem jogar durante o período em que esteve na Europa. O meio-campista retornou ao Glorioso no começo deste ano para a disputa do Campeonato Carioca com a equipe alternativa comandada por Lúcio Flávio, mas sequer chegou a entrar em campo.

Juninho realizou exames médicos e já está se integrando ao dia a dia de seu novo clube, e deve ser anunciado nas próximas horas. Enquanto estiver emprestado, o Botafogo seguirá arcando com parte de seu salário, por ser um jogador visto internamente com grande potencial, e que pode gerar lucros em uma venda futura.

O jogador foi um dos destaques da equipe sub-20 do Botafogo nos últimos tempos. Em 2021, Juninho marcou 15 gols e deu sete assistências nos 42 jogos que disputou com a camisa do Glorioso. Naquele ano, o meia ainda fez parte do elenco que conquistou o título do Torneio OPG.