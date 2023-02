Obras no gramado do Estádio Nilton Santos - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 10/02/2023 12:28

Rio - O Botafogo não poderá atuar em casa no eventual jogo pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023. Isso porque o gramado do estádio Nilton Santos deverá ficar em obras até o fim de março ou início de abril. Segundo o diretor executivo de futebol do clube, André Mazzuco, a possível partida com mando do Glorioso teria que ser realizada em outro local.

"Estamos nesse processo de entregar uma casa nova para o torcedor. Acredito que para a segunda fase não tenhamos tempo suficiente, os jogos acontecem 8 ou 15 de março, não teremos tempo hábil ainda para receber nossa torcida, mas faremos a nossa casa onde for melhor", afirmou Mazzuco ao canal "Botafogo Nela".

O dirigente não cravou em qual estádio poderia ser realizado o eventual jogo e reforçou que, antes de pensar nisso, o Botafogo precisa passar da primeira fase, contra o Sergipe, em Aracajú.

"O Luso-Brasileiro tem nos atendido, a torcida gosta de lá, mas há outras opções também. Vamos ver até lá. Precisamos passar da primeira fase antes, né?", concluiu.