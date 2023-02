André Mazzuco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2023 12:44

O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, analisou o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que colocou o Alvinegro frente a frente com o Sergipe. Em entrevista ao "Canal Botafogo Nela", na sede da CBF, o dirigente disse que a definição ficou "de bom grado" em termos de logística e elogiou o Batistão, estádio que deve receber a partida.

"Foi um sorteio interessante, porque pegamos uma equipe de uma capital. É uma viagem longa, mas a logística facilita um pouquinho. É um bom estádio, a Arena Batistão é um bom lugar para jogar. O Sergipe disputa a Copa do Nordeste, o campeonato local... Mas acho que, em termos de operação e logística, ficou de bom grado para nós", disse Mazzuco.

"Conheço (o Batistão). É um estádio que está sendo bem cuidado, porque as equipes estão jogando lá. Então, a gente espera encontrar um bom palco. E a vantagem de você ir para uma cidade que é uma capital, facilita na viagem também", completou.

A CBF ainda não definiu a data, mas já informou que as partidas têm a data base de 22 de fevereiro a 1º de março. Será um jogo único, e o visitante - no caso, o Botafogo -, terá a vantagem do empate.

"É um sentimento que a gente já vem trabalhando desde o ano passado, o Luís Castro é muito assim também. É o espírito botafoguense. O objetivo do Botafogo é ganhar, para qualquer objetivo de competição, você tem que ganhar. Conseguimos manter uma base de um grupo muito importante, atingimos o objetivo inicial do ano passado e queremos, agora, buscar cada vez mais voos maiores. O Botafogo entra para chegar o mais longe possível", afirmou o dirigente.