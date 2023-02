Tchê Tchê, volante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2023 14:25

O Botafogo compartilhou com os torcedores um momento descontraído do treino desta sexta-feira. No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Tchê Tchê na função de goleiro, enquanto Lucas Perri "vira" atacante. Confira abaixo:

Tchê Tchê de goleiro e Lucas Perri de atacante



Quem levou a melhor? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/azXs8OerHW — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2023

Em tempo: o Botafogo volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Bangu no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.