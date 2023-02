Eduardo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2023 18:06

Afastado dos gramados desde outubro de 2022, o meia Eduardo superou as expectativas durante a recuperação da lesão sofrida no músculo posterior da coxa esquerda e irá voltar ao Botafogo antes do esperado pelo departamento médico, ficando disponível na reta final do Campeonato Carioca ao treinador Luís Castro. A informação é do "Lance".

A expectativa inicial era que Eduardo retornasse apenas no fim de abril para disputar as partidas do Campeonato Brasileiro, mas o jogador reagiu muito bem ao tratamento. Agora, o jogador deve ficar à disposição de Luís Castro para as semifinais do Campeonato Carioca, em março.

"Estou muito feliz, primeiramente, pela recuperação. Foi um período difícil. Fiquei trabalhando arduamente nos últimos dias. Estou no período de transição no campo e acredito que em breve vou estar de volta para ajudar o time", afirmou Eduardo em coletiva na última quarta-feira.

Eduardo chegou ao Botafogo no segundo semestre como parte do pacote de contratações de John Textor e se tornou um dos protagonistas do Alvinegro na campanha do Campeonato Brasileiro. O entrosamento com Tiquinho Soares chamou atenção, ganhando simpatia da torcida.