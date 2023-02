A equipe principal do Botafogo está invicta na temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2023 06:00

Uma vitória sobre o Bangu, neste sábado, pode ser o ponto de exclamação do bom começo de temporada do Botafogo. Isso porque time principal, que está invicto e sofreu apenas um gol no Campeonato Carioca, assume a liderança provisória do Estadual caso derrote o Alvirrubro no Luso-Brasileiro. O empate, vale destacar, não serve, já que o Flamengo ainda levaria a melhor no saldo de gols.

Além de consolidar um início positivo, o Alvinegro ainda chegaria ao topo de tabela depois de bater um dos melhores times da competição. Até aqui, o Bangu perdeu apenas um jogo e, ao lado de Botafogo* e Flamengo, tem a melhor defesa do Cariocão (apenas dois gols sofridos). Não por acaso, a equipe comanda pelo ex-jogador Felipe briga por uma vaga no G4.

Luís Castro e jogadores do Botafogo saúdam a torcida Vítor Silva/Botafogo

BOTAFOGO 'QUENTE' NO ANO



Diferentemente do que aconteceu em 2022, o Botafogo teve uma pré-temporada com o técnico Luís Castro e com a base de um elenco já montada. O desempenho e os resultados, portanto, refletem dentro de campo. A equipe principal marcou nove gols e levou apenas um em cinco partidas disputadas até aqui. Além disso, o time principal soma quatro vitórias e um empate no Estadual.

Como os números mostram, o sistema defensivo tem sido o pilar do Glorioso neste início de ano . Adryelson e Cuesta mantiveram a boa forma e trazem segurança ao setor. Debaixo das traves, Lucas Perri já brilhou com atuações de gala, como nos jogos contra o Volta Redonda e contra o Fluminense, o qual ainda pegou um pênalti. Aliás, a boa fase e a produtividade na meta alvinegra indicam que Gatito não terá vida fácil para retomar a titularidade.

Além dos dados, outro fato que chama a atenção neste início de ano do Alvinegro é o entrosamento e a performance de jogadores que oscilaram na temporada passada. Em meio aos desfalques de Lucas Fernandes e de Eduardo, Gabriel Pires assumiu a responsabilidade e tem se mostrado importante tanto na defesa quanto no ataque. Patrick de Paula também tem sido efetivo e já mostrou que vai brigar por uma vaga entre os titulares. Na frente, Victor Sá, que é o substituto de Jeffinho, reencontrou a boa forma e aparece como a principal opção de velocidade do time.

Em tempo: Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

*O time principal do Botafogo levou apenas um gol na competição. O time B, que jogou na primeira rodada, também levou um. No geral, portanto, o Alvingero levou dois gols no Estadual até aqui.