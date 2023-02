Matheus Nascimento - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Ex-técnico do Botafogo, Eduardo Barroca rasgou elogios ao atacante Matheus Nascimento. Após a temporada de 2022 repleta de amadurecimento e com presença na seleção brasileira sub-20, o jovem, de 18 anos, foi exaltado pelo profissional, que acredita em seu um futuro promissor.

"Na minha opinião, ele tem todas as competências acumuladas para ser um jogador de altíssimo nível mundial. Mas minha última vivência com ele tem tempo, com certeza está sendo dirigido, cobrado e acompanhado por profissional de altíssimo nível que é o professor Luís Castro. Está tendo os melhores estímulos para a realidade dele e vai ter reagir a isso. Espero que consiga, porque potencial ele tem", disse Barroca, ao canal "Resenha com TF".

Matheus Nascimento renovou, no ano passado, seu contrato com o Botafogo até o fim de 2025. Ele recebeu uma valorização salarial e posou ao lado de John Textor na assinatura do novo vínculo. Tais atitudes demonstram a confiança que o clube carioca tem de que o atacante irá viver grandes momentos pelo Alvinegro.

Além de ter feito boas atuações pela Seleção sub-20, o atacante viveu em 2022 a sua melhor temporada como profissional pelo Botafogo. Ele entrou em campo em 35 partidas, fez sete gols e deu uma assistência. Os números foram bem superiores aos de 2020 e 2021, quando ainda menor de idade, Matheus Nascimento recebeu oportunidades.