Patrick de Paula durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2023 19:44

O Botafogo já tem uma baixa confirmada para o clássico contra o Vasco. Patrick de Paula recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bangu, neste sábado, e terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada.

O lance que rendeu a punição ao volante aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo. O Bangu se preparava para cobrar uma falta no meio de campo, mas Patrick chutou a bola para longe para retardar a cobrança do Alvirrubro.

Hoje, para a posição, o técnico Luís Castro conta com Marlon Freitas e Danilo Barbosa. Outra possibilidade é Lucas Fernandes, que já voltou a treinar com bola. Caso ele se recupere a tempo, pode ser opção no meio de campo - nesse cenário, Gabriel Pires seria recuado.

Em tempo: Vasco e Botafogo se enfrentam na próxima quinta-feira, às 20h30, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Carioca.