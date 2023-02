Momento em que a torcida do Botafogo exalta Manga no Estádio Luso-Brasileiro - Foto: Reprodução/Twitter @Botafogo

Publicado 12/02/2023 18:06

O ídolo Manga foi ao Estádio Luso-Brasileiro acompanhar a vitória do Botafogo sobre o Bangu por 2 a 0, no último sábado. Além de assistir ao jogo in loco, ele ainda foi ovacionado pela torcida alvinegra que estava no local. Confira no vídeo abaixo:

OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÁ…MANGA, MANGA!



Presença de ídolo na vitória do Fogão hoje na Ilha! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/u4wuOnQBla — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 12, 2023

Quem também exaltou o ídolo foi Luís Castro. O treinador compartilhou o vídeo postado pelo Botafogo nas redes sociais e escreveu a seguinte frase: "Manga, uma referência, um exemplo, um ídolo da Família Botafoguense".